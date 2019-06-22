Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на МарсеРБК вчера в 20:16

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете. Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что образцы воздуха были взяты 19 июня.
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НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

РИА Новостивчера в 20:32

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

РБКвчера в 20:16

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ruвчера в 13:37

На Марсе обнаружили возможные признаки жизни

РЕН ТВвчера в 20:57

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ruвчера в 17:04

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

Московский Комсомолецвчера в 14:40

NYT: марсоход Curiosity обнаружил признаки живых микроорганизмов в атмосфере Марса

ТАССвчера в 20:02
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Единоборства

Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи – Лобов

Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи - Лобов Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи готовится к бою на голых кулаках с ветераном UFC Артемом Лобовым.
Обновлено вчера в 05:45
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Трамп отложил депортацию мигрантов из США

Массовую депортацию мигрантов с территории США отложат на две недели. Соответствующее решение принял президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:04
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Футбол

Сборная Бразилии разгромила Перу на Кубке Америки и вышла в плей-офф

Обновлено в 00:02
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ

Обновлено в 02:07
Общество

Виктория Боня в Монако устроила фотосъёмку на яхте

Обновлено в 00:54
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Спорт

Российские волейболисты обыграли сборную Болгарии в Лиге наций

Мужская сборная России провела второй матч четвертого этапа волейбольной Лиги наций в городе Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 18:45
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье

Малышева назвала лучшую в мире диету

Обновлено в 02:19
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Авто

Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка

Аукцион Mecum в калифорнийском городе Монтерей пустит с молотка редчайший фургон Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска, который был сделан всего в трёх экземплярах.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов

Ранее сообщалось, что цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляла 600 квадратных метров, но позже увеличилась до 2,2 тысячи.
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Врач отругал Анастасию Лисову из-за плохого ухода за дочерью

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.
Обновлено в 01:17
Политика

Тюремный срок Бутиной сократили на 10 дней

Срок тюремного заключения осужденной в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней, она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено вчера в 12:23
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