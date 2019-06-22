Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на МарсеРБК вчера в 20:16
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете. Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что образцы воздуха были взяты 19 июня.
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Единоборства
Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи – Лобов
Конор МакГрегор посетит поединок на голых кулаках Малиньяджи - Лобов Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи готовится к бою на голых кулаках с ветераном UFC Артемом Лобовым.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Трамп отложил депортацию мигрантов из США
Массовую депортацию мигрантов с территории США отложат на две недели. Соответствующее решение принял президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:04
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
О риске ядерной войны предупредил National Interest
Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ
Обновлено в 02:07
Общество
Виктория Боня в Монако устроила фотосъёмку на яхте
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Болгарии в Лиге наций
Мужская сборная России провела второй матч четвертого этапа волейбольной Лиги наций в городе Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 18:45
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду
В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Авто
Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка
Аукцион Mecum в калифорнийском городе Монтерей пустит с молотка редчайший фургон Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска, который был сделан всего в трёх экземплярах.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов
Ранее сообщалось, что цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляла 600 квадратных метров, но позже увеличилась до 2,2 тысячи.
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Врач отругал Анастасию Лисову из-за плохого ухода за дочерью
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.
Обновлено в 01:17
Политика
Тюремный срок Бутиной сократили на 10 дней
Срок тюремного заключения осужденной в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней, она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено вчера в 12:23