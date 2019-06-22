NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизниГазета.Ru 17:04

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете. Какие еще находки были сделаны за годы поисков, рассказывает "Газета.Ru". Марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, сообщает The New York Times.

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

Футбол Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.

Политика Трамп хочет навсегда остаться президентом США Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, согласно содержанию которого, он хотел бы навсегда остаться во главе Соединенных Штатов.

Общество Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.

Экономика Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка» Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

Общество Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.

Политика В Иране казнили шпионившего в пользу США В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана.

Единоборства Валуев заявил о смертельной опухоли мозга Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.

Футбол Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Авто В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.

Политика Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.

Культура Загитова выступила в Японии под любимую песню Медведевой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила под любимую песню другой российской фигуристки Евгении Медведевой Bad Gay, которую исполняет Билли Айлиш, на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.

Происшествия Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.

Политика Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка Напомним, что возлюбленный Лопыревой и отец ее ребенка ранее был женат на светской львице Татевик Карапетян, дочери миллиардера и мецената Самвеля Карапетяна.

Происшествия Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.