Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизниГазета.Ru 17:04
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете. Какие еще находки были сделаны за годы поисков, рассказывает "Газета.Ru". Марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, сообщает The New York Times.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Обновлено в 17:28
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика
В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:26
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
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Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Общество
Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград
Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Экономика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено в 18:20
Технологии
В тюрьмах США запретили учебники по программированию
Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено в 17:35
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Игры
Новый тизер мега-мода Beyond Skyrim
Команда моддеров Beyond Skyrim опубликовала к E3 2019 новый трейлер своего проекта по добавлению других регионов Тамриэля в Skyrim.
Обновлено в 16:01
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром до 2024 года
Обновлено в 12:06
Политика
Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
Общество
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Кино
«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей
Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Тело младенца обнаружили на берегу реки в Москве
На Лихоборской набережной в столице обнаружено тело младенца.
Обновлено в 11:27
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13