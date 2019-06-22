Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизниГазета.Ru 17:04

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете. Какие еще находки были сделаны за годы поисков, рассказывает "Газета.Ru". Марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, сообщает The New York Times.
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NASA нашло признаки жизни на Марсе

Телеканал 360°18:18

Тайна Красной планеты: на Марсе обнаружили признаки возможной жизни

ТК Звезда18:10

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Газета.Ru17:04

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

News.ru17:50

NASA обнаружило на Марсе косвенные признаки жизни

РЕН ТВ15:25

NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

Московский Комсомолец14:40

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Вести.Ru13:37
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Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Обновлено в 17:28
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика

В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

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Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Авто

На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

Обновлено в 00:40
Политика

Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Общество

Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград

Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Экономика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
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Армия и оружие

Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено в 18:20
Технологии

В тюрьмах США запретили учебники по программированию

Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено в 17:35
Гаджеты

OPPO выпустит производительный смартфон Find Y

Обновлено в 09:58
Игры

Новый тизер мега-мода Beyond Skyrim

Команда моддеров Beyond Skyrim опубликовала к E3 2019 новый трейлер своего проекта по добавлению других регионов Тамриэля в Skyrim.
Обновлено в 16:01
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«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром до 2024 года

Обновлено в 12:06
Политика

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
Общество

Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах

Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Кино

«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей

Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
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Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
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Тело младенца обнаружили на берегу реки в Москве

На Лихоборской набережной в столице обнаружено тело младенца.
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На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
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Программа НАСА, в ходе выполнения которой на Марс успешно доставлен и эксплуатируется марсоход третьего поколения «Кьюриосити». Марсоход представляет собой автономную химическую лабораторию в несколько раз больше и тяжелее предыдущих марсоходов «Спирит» и «Оппортьюнити». Аппарат должен будет за несколько месяцев пройти от 5 до 20 километров и провести полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы. Для выполнения контролируемой и более точной посадки использовались вспомогательные ракетные двигатели.
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