Космос

Стало известно, сколько займет перестыковка корабля «Союз МС-13»Мойка78 вчера в 03:24

Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 августа, экипаж станции намерен внепланово перестыковать «Союз МС-13» с модуля МКС «Звезда» на модуль «Поиск». Отмечается, что эти действия позволят освободить порт на первом модуле для новой попытки стыковки космического корабля.
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