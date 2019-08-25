Космос
Стало известно, сколько займет перестыковка корабля «Союз МС-13»Мойка78 вчера в 03:24
Ранее сообщалось, что в понедельник, 26 августа, экипаж станции намерен внепланово перестыковать «Союз МС-13» с модуля МКС «Звезда» на модуль «Поиск». Отмечается, что эти действия позволят освободить порт на первом модуле для новой попытки стыковки космического корабля.
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Как идёт подготовка к повторной стыковке МКС и корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту
RT на русскомвчера в 09:48
Перестыковка корабля «Союз МС-13» на МКС 26 августа займёт около получаса
РИА Новости24 августа в 23:49
Россияне на МКС провели тренировку перед новой стыковкой космического корабля Союз
Эхо Москвывчера в 10:32
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
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Девятибалльные пробки в Москве последний раз отмечались вечером 27 июня 2019 года из-за сильных ливней.
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В Абхазии Квициния и Аршба борются за выход во второй тур с Хаджимбой
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Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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Фото виллы принца Гарри и Меган Маркл на Ибице опубликованы в Сети
В социальной сети опубликованы снимки шикарной виллы на Ибице, где день рождения герцогини Сассекской отмечали принц Гарри и Меган Маркл.
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Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
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Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
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Норвегия проведет проверку Севморпути
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В Сибири растёт площадь лесных пожаров
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В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием
В Якутске разыскивают полицейского, который скрылся прямо со службы с оружием. Он вооружен пистолетом с двумя магазинами.
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Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено 24 августа в 07:30
Культура
Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.
Обновлено вчера в 08:41
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В Омске почти на сутки задержан рейс до Анапы
По данным расписания, имеющемся на сайте омского аэропорта, самолет из Якутска должен был приземлиться в Омске в 10:20, а через два часа – полететь в Анапу.
Обновлено вчера в 07:01
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Число отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутска увеличилось до 42
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Ковачич рассказал о разнице между футболом Лэмпарда и Сарри
Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич рассказал, что главный тренер Фрэнк Лэмпард предоставляет больше свободы, чем Маурицио Сарри, ушедший летом в «Ювентус».
Обновлено вчера в 23:28
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Происшествия
NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление
Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.
Обновлено 24 августа в 14:23
Гаджеты
«Экран-водопад» смартфона Vivo Nex 3 покрывает 99,6% площади лицевой панели
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал характеристики грядущего смартфона Vivo Nex 3, который будет оснащен дисплеем с сильно загнутыми по бокам сторонами — так называемым «экраном-водопадом».
Обновлено в 00:09
Происшествия
В тюменской больнице отказались помогать пациентке с отеком легких
Сотрудники Следственного управления СКР по Тюменской области начали доследственную проверку после сообщений о том, что в "Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России" не приняли привезенную с отеком легких девушку из-за того, что до конца врачебной смены оставалось пять минут.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
Цветные металлы дешевеют на разочаровывающих мировых экономических сводках
Стоимость олова на LME просела до $15850 за т. На утренних торгах в Шанхае 23 августа цветные металлы снова вошли в фазу консолидации с практически общим ценовым откатом.
Обновлено 23 августа в 03:52
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной
Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.
Обновлено в 00:58