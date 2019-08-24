Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКСГазета.Ru 22:49
NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" ю Как отмечается, повторная попытка намечена на 06.12 во вторник, 27 августа.
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