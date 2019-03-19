Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеоритВести.Ru вчера в 14:17
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России. Как сообщает ТАСС, американские ученые проследили вход космического пришельца в атмосферу Земли еще 18 декабря прошлого года.
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с чего всё началось
Подобное случается два-три раза за столетие, поэтому опубликованные на YouTube-канале AstroAlert видео стоит обязательно посмотреть даже тем, кто не интересуется астрономией.Телеканал 360°05:58
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В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в воспитательной колонии, однако данный срок он уже отбыл, в связи с чем был освобождён из-под стражи.
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