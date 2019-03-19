Космос

NASA: над Беринговым морем взорвался метеоритВести.Ru вчера в 14:17

Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России. Как сообщает ТАСС, американские ученые проследили вход космического пришельца в атмосферу Земли еще 18 декабря прошлого года.
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Подобное случается два-три раза за столетие, поэтому опубликованные на YouTube-канале AstroAlert
 видео стоит обязательно посмотреть даже тем, кто не интересуется астрономией.
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Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем

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Эксперт прокомментировал заявление NASA о взрыве метеорита у берегов Камчатки

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Российская газета03:05

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

ТАССвчера в 14:09
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