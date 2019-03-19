NASA: над Беринговым морем взорвался метеоритВести.Ru вчера в 14:17

с чего всё началось

Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России. Как сообщает ТАСС, американские ученые проследили вход космического пришельца в атмосферу Земли еще 18 декабря прошлого года.

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