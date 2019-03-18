NASA: над Беринговым морем взорвался метеоритВести.Ru вчера в 14:17

с чего всё началось

Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России. Как сообщает ТАСС, американские ученые проследили вход космического пришельца в атмосферу Земли еще 18 декабря прошлого года.

Общество Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время.

Общество Приверженцы иудаизма отметят праздник Пурим В среду, 20 марта, вечером еврейская община России начинает праздновать самый веселый праздник в иудаизме – Пурим, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.

Политика Путин и Назарбаев провели телефонный разговор В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.

Политика Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.

Футбол Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у Абрамовича По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба.

Политика Hill: скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).

Здоровье Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

Экономика Власти доработают процедуру предоставления инвестквот Процедуру выделения инвестквот доработают, чтобы она стала максимально прозрачной, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

Происшествия В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Здоровье Детей-колясочников заселили в многоэтажный интернат без пандусов Взбираться на третий этаж, со слов родителей, детям приходится по лестницам: ни лифта, ни пандуса, ни поручней или специальных санузлов устроители интерната не предусмотрели.

Происшествия Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

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Шоу-бизнес Симоньян и Кеосаян ждут ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".

Происшествия Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.

Энергетика В России просроченный долг за газ вырос на 6,6% Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".

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Здоровье Названы шесть признаков серьезных проблем со здоровьем Врач Лондонской клиники Дэниел Фентон отмечает, что очень важно найти баланс между информированием пациентов о потенциальных рисках и так называемыми "страшилками".