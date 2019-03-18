Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеоритВести.Ru вчера в 14:17
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России. Как сообщает ТАСС, американские ученые проследили вход космического пришельца в атмосферу Земли еще 18 декабря прошлого года.
Читать в источнике
Оценить324
с чего всё началось
Подобное случается два-три раза за столетие, поэтому опубликованные на YouTube-канале AstroAlert видео стоит обязательно посмотреть даже тем, кто не интересуется астрономией.Телеканал 360°05:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время.
Обновлено в 18:54
Общество
Приверженцы иудаизма отметят праздник Пурим
В среду, 20 марта, вечером еврейская община России начинает праздновать самый веселый праздник в иудаизме – Пурим, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.
Обновлено в 18:27
Политика
Путин и Назарбаев провели телефонный разговор
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников
Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Футбол
Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у Абрамовича
По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба.
Обновлено в 13:00
Политика
Hill: скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе
Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).
Обновлено в 04:46
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика
Власти доработают процедуру предоставления инвестквот
Процедуру выделения инвестквот доработают, чтобы она стала максимально прозрачной, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Детей-колясочников заселили в многоэтажный интернат без пандусов
Взбираться на третий этаж, со слов родителей, детям приходится по лестницам: ни лифта, ни пандуса, ни поручней или специальных санузлов устроители интерната не предусмотрели.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак
Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Общество
Брижит Бардо назвала жителей острова Реюньон дегенератами
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Происшествия
Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта
Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.
Обновлено в 08:56
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Энергетика
В России просроченный долг за газ вырос на 6,6%
Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".
Обновлено в 16:37
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В США «единорог» ограбил магазин
Обновлено в 17:16
Здоровье
Названы шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Врач Лондонской клиники Дэниел Фентон отмечает, что очень важно найти баланс между информированием пациентов о потенциальных рисках и так называемыми "страшилками".
Обновлено в 01:46
Футбол
Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины
Сборная Аргентины в своем официальном Твиттере представила болельщикам новый комплект формы, в котором команда сыграет на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 07:58