Лесные пожары
NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и КанадыКлопс 14:29
Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и достиг Аляски. Здесь он, предположительно, смешался с дымом от местных пожаров и распространился вниз по западному побережью Канады.
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Политика
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Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите
Военный спутник-инспектор, принадлежащий России, осуществил обслуживание другого российского военного спутника-регистратора.
Обновлено в 10:32
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
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Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
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Вышел первый трейлер военной драмы «1917» Сэма Мендеса
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Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии
В Пентагоне подтвердили, что занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, рассказав об их эффективности в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.
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Экономика
В Совфеде увидели признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза»
Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков оценил решение «Нафтогаза Украины» подать иск в суд Гааги с требованием получить от России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
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Наука
Специалисты считают необходимым ввести в школьную программу колористическую грамотность
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Культура
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Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
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Политика
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«Газпром»: газопровод «Северный поток — 2» построили на 71%
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