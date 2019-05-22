Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской областиРБК вчера в 19:16
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени. В ночь на 13 апреля силовики заблокировали в этом городе в частном доме двух предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области
Интерфаксвчера в 18:45
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