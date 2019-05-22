Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской областиРБК вчера в 19:16

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени. В ночь на 13 апреля силовики заблокировали в этом городе в частном доме двух предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Под Владимиром около 300 домов остались без газа после режима КТО

РБК04:30

В Кольчугине 287 домов остались без газа из-за операции против боевиков

РИА Новости03:19

В Кольчугине снят режим контртеррористической операции

Владимирские ведомости02:21

В Кольчугине отменили режим КТО

ТАСС02:16

Силовики уничтожили двоих боевиков в Кольчугино. Была перестрелка

Губерния-3301:34

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков под Владимиром

RT на русском05:01

Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области

Интерфаксвчера в 18:45
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Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Общество

YouTube скроет детали о числе подписчиков каналов

TechCrunch отмечал, что в случае введения функции «скрыть лайки» пользователи и рекламодатели начнут обращать больше внимания на количество подписчиков и комментариев.
Обновлено в 04:44
Футбол

«Краснодар» подписал датского полузащитника «Зволле»

Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах

Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Со счетов Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей

Обновлено в 07:14
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплое начало лета

Начало лета на большей части территории России будет теплым, столбики термометров покажут среднюю температуру выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:10
Гаджеты

Новые версии умных часов от HUAWEI

Компания HUAWEI представляет в России новые версии умных часов HUAWEI WATCH GT: Active Edition и Elegant Edition.
Обновлено в 06:44
Политика

Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Здоровье

Интернет подскажет врачам, как лечить больных

С 2022 года вступает в действие федеральный закон об обязательном использовании врачами клинических рекомендаций - утвержденных описаний последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, рассказала в интервью "РГ" замминистра здравоохранения России Елена Бойко.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Полпред президента в СЗФО обеспокоен ростом преступности в частях ЗВО

Число зарегистрированных преступлений в подразделениях Западного военного округа (ЗВО) в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим на 20%.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Красном Селе родители оставили без присмотра семимесячную девочку

Обновлено в 03:18
Политика

Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным

Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
Обновлено в 07:22
Кино

Любимые мультперсонажи принесут удачу и помогут выиграть в лотерею

Именно в 1969 году на студии "Союзмультфильм" появились ленты, вошедшие в золотой фонд мультипликации.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Общество

Известный британский шеф-повар Джейми Оливер закрывает свои рестораны

Рестораны известного британского шеф-повара Джейми Оливера оказались на грани банкротства.
Обновлено в 01:58
Наука

Иммунные клетки помогают раку из-за жира

Например, иммунные клетки помогают раку метастазировать, причём помощь эта может быть самой разной, начиная от белковых «лесов», которые помогают клетке покинуть исходную опухоль и отправиться в путешествие, и заканчивая своеобразным иммунным эскортом, который стимулирует деление опухолевых клеток.
Обновлено 20 мая в 00:09
Кино

Гитлер вдохновил Эмилию Кларк на речь Дейнерис в «Игре престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк призналась, что изучала речи Адольфа Гитлера, чтобы сыграть Дейнерис Таргариен в последнем эпизоде "Игры престолов".
Обновлено в 02:09
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

В Челябинске прекращено дело анархиста, распылившего газ в силовиков

Следственный комитет прекратил уголовное преследование 22-летнего Михаила Перкова по делу о применении насилия в отношении двух сотрудников Центра МВД по противодействию экстремизму.
Обновлено в 06:10
Футбол

«Матч ТВ» проведет перекличку между всеми футбольными поединками 30-го тура РПЛ

Для удобства зрителей федеральный телеканал «Матч ТВ» проведет онлайн-перекличку между городами, где пройдут футбольные встречи 30-го тура РПЛ.
Обновлено в 07:51
Политика

Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Технологии

МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц

Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Наука

Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Водонаева рассказала о причинах развода с мужем

Модель, блогер и бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева сообщила о разводе с Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 06:23
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
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