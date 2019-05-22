Опубликовано видео с места ликвидации террористов под ВладимиромРИА Новости 02:31

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области. На кадрах видно, как бойцы спецназа заблокировали в частном доме группу бандитов.

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

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