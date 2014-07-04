Футбол

Мюллеру предложили 25 млн евро в китайском клубеSport.ru 03:29

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Как сообщает Kicker, форвард "Баварии" Томас Мюллер получил предложение из Китая, в соответствии с которым он бы получал 25 млн евро в год. По данным Kicker, немецкий форвард отказался от перехода.
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Клуб из Китая предложил форварду «Баварии» контракт с зарплатой €25 млн в год

Газета.Ru01:31

Мюллеру предложили 25 млн евро в китайском клубе

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Китайский клуб готов платить Мюллеру 25 миллионов евро в год

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