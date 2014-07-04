Футбол

Мюллеру предложили 25 млн евро в китайском клубеSport.ru 03:29

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Как сообщает Kicker, форвард "Баварии" Томас Мюллер получил предложение из Китая, в соответствии с которым он бы получал 25 млн евро в год. По данным Kicker, немецкий форвард отказался от перехода.
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Мюллер получил из Китая предложение о контракте с зарплатой €25 млн в год

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Томасу Мюллеру в Китае были готовы платить 25 млн евро в год

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Мюллеру предложили 25 млн евро в китайском клубе

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
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