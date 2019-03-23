Мюллер завершил расследование «российского дела»РИА Новости 17:29

с чего всё началось

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Шоу-бизнес Виктория Тостоганова показала подросших детей Актриса сходила с ними на футбол и в аквапарк. Виктория Толстоганова очень давно не показывала поклонникам фотографий своих детей.

Происшествия Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые багажные тарифы Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самые дешевые билеты с багажом.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию "Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской спецслужбы.

Происшествия Автобус с туристами загорелся в Китае В китайской провинции Хунань на скоростной трассе загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Футбол Зидан уговорил Азара перейти в «Реал» Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Происшествия Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.

Общество Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.

Происшествия На юго-западе Москвы произошел пожар на складе В Академическом районе на юго-западе Москвы загорелся склад, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Футбол Португалия — Украина: Роналду и Зинченко выйдут с первых минут Матч Португалия — Украина состоится сегодня, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнётся в 22:45 мск.

Политика МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.

Политика Меркель обсудила с Трампом НАТО и Украину По словам Зайберта, Трамп и Меркель «обсудили международные темы, в том числе НАТО, Украину и вопросы торговли».

Происшествия Павел Гриб приговорен к шести годам колонии Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.