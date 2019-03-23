Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»РИА Новости 17:29
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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с чего всё началось
О том, что у конгресса появится шанс узнать подробнее о расследовании Мюллера от Барра, рассказало издание Politico, сославшись на источники в минюсте.Экономика сегодня18:16
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