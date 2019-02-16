Политика
Мюллер рекомендовал заключить Манафорта в тюрьму на срок до 24 летРБК вчера в 19:52
Во время нового судебного заседания спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал от 19,5 до 24,5 лет лишения свободы для бывшего руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.
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Манафорт более десяти лет действовал так, как будто был выше закона, лишив федеральное правительство и различные финансовые институты миллионы долларов. Приговор должен отражать серьезность этих преступлений и служить сдерживающим фактором от такого поведения как для Манафорта, так и для других лиц.
— Роберт Мюллер, американский юристИнфо24 вчера в 21:17
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