Политика

Мюллер рекомендовал заключить Манафорта в тюрьму на срок до 24 летРБК вчера в 19:52

Во время нового судебного заседания спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал от 19,5 до 24,5 лет лишения свободы для бывшего руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.
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Роберт Мюллер
Манафорт более десяти лет действовал так, как будто был выше закона, лишив федеральное правительство и различные финансовые институты миллионы долларов. Приговор должен отражать серьезность этих преступлений и служить сдерживающим фактором от такого поведения как для Манафорта, так и для других лиц.
— Роберт Мюллер, американский юристИнфо24 вчера в 21:17

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Мюллер рекомендовал заключить Манафорта в тюрьму на срок до 24 лет

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Пол Манафорт
Американский юрист
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году. Во время избирательных кампаний кандидатов в президенты США, он был советником республиканцев Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша и Боба Доула.
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