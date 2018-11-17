Футбол

Мюллер провёл 100-й матч за сборную Германии
Чемпионат
вчера в 16:51

Германия — Нидерланды
2 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
9′
Матс Хуммельс
14′
Лерой Сане
19′
38′
Джорджиньо Вейналдум
45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
52′
60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
63′
66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
67′
Джошуа Киммих
68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
80′
85′
Куинси Промес
90′
Вирджил ван Дейк
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер вышел на замену на 67-й минуте в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов (2:2). Этот матч стал для Мюллера 100-м в составе национальной команды Германии.
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