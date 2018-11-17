Футбол
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
|9′
Матс Хуммельс
|14′
Лерой Сане
|19′
|38′
Джорджиньо Вейналдум
|45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
|52′
|60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
|63′
|66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
|67′
Джошуа Киммих
|68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
|80′
|85′
Куинси Промес
|90′
Вирджил ван Дейк
|45%
|Владение мячом
|55%
|5
|Удары в сторону ворот
|–
|5
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Германия
Расстановка 3‑4‑3
1
Нойер
15
Зюле
5
Хуммельс
16
Рюдигер
2
Керер
18
Киммих
8
Кроос
14
Шульц
11
Ройс
13
Мюллер
6
Горетцка
1
Силлесен
2
Тете
3
Де Лигт
4
ван Дейк
5
Блайнд
6
де Рон
21
Вильена
7
Де Йонг
9
Промес
10
Депай
19
де Йонг
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер вышел на замену на 67-й минуте в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов (2:2). Этот матч стал для Мюллера 100-м в составе национальной команды Германии.
Чемпионатвчера в 16:51
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