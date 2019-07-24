Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборыГазета.Ru вчера в 09:28
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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с чего всё началось
Выступление в Конгрессе бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который руководил расследованием обстоятельств вмешательства России в ход американских президентских выборов 2016 года, стало главной темой аккаунта в Twitter президента США на этой неделе.Коммерсантъ02:43
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Тайны «российского» доклада Мюллера: Конгресс США семь часов допрашивал прокурора
Московский Комсомолец07:40
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