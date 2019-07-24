с чего всё началось

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия К Дмитрию Гудкову пришли с обысками Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.

Политика Джонсон назначил главу МВД Великобритании министром финансов На посту министра внутренних дел Саджида Джавида сменит бывший министр международного развития Прити Пател Новый премьер Великобритании Борис Джонсон назначил на пост министра финансов страны главу МВД Саджида Джавида.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Кино Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал» После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.

Футбол На официальном сайте ПФЛ нашелся клуб «Газмяс» В списке профилей команд числится несуществующий клуб "Газмяс", приписанный к Москве. Официальный сайт ПФЛ был обновлен в апреле этого года.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Кино Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда» Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Технологии В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.

Кино Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Происшествия В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки самолетов.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Политика Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.

Экономика Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.

Происшествия Приняты поправки, упрощающие поиск пропавших детей Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», которые упростят возможности в поиске пропавших детей с использованием данных их мобильных устройств.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».

Политика В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

Шоу-бизнес Ольга Дроздова решилась на смену фамилии Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Кино Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.