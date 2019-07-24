Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборыГазета.Ru 09:28
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Единоборства
Боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге
Обновлено в 11:46
Политика
Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с назначением его на пост британского премьера.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Honor намерен стать четвертым в мире по выпуску смартфонов
Президент компании Honor Чжао Минь после презентации нового гаджета заявил о намерении компании стать четвертой в мире по выпуску смартфонов.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
РФ в 2018 году полностью выполнила обязательства по СНВ-3
Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир в среду, 24 июля, в ходе заседания комитета Совета Федерации по международным делам сообщил, что Москва в 2018 году полностью выполнила обязательства по СНВ-3.
Обновлено в 08:33
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум
Минтруд утвердил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.
Обновлено в 05:12
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено 22 июля в 13:41
Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Экономика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Мишкино матери дали условный срок за истязания ребенка
По сообщению пресс-службы прокуратуры Курганской области, мать малолетнего на протяжении трех месяцев причиняла ребенку физические и психические страдания, избивая его.
Обновлено в 06:53
Транспорт
Более 800 пьяных водителей автобусов задержаны в России с начала года
С начала 2019 года в Российской Федерации были выявлены более 800 водителей автобусов, которые любят выпить за рулем.
Обновлено в 10:05
Происшествия
На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 09:47
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Игры
Control от Remedy ушёл на золото
Микаэль Касуринен На прохождение новинки уйдёт от 15 до 20 часов, если идти по основной сюжетной линии и лишь изредка отвлекаться на дополнительные поручения.
Обновлено в 11:37
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с туристами: россияне не пострадали
Ранее СМИ сообщили, что накануне 25 туристов из Польши, Норвегии и РФ пострадали с ДТП с автобусом в районе Кемера.
Обновлено в 03:23
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Появились сообщения об авиаударе Израиля по югу Сирии
«Поступают сообщения об израильской агрессии в районе Телл аль-Харра в южной провинции Дераа», – передает ТАСС сообщение SANA.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
В России запустят приложение для оформления ДТП за 15 минут
Обновлено в 11:09
Политика
Володин поддержал запрет судиться вне России с попавшими под санкции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект, которым предлагается разрешить судиться с россиянами и российскими юрлицами, попавшими под санкции США и других стран, только в российских судах или третейских судах с местом арбитража на территории РФ.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Дагестане опрокинулся грузовик с военными
"Произошло ДТП, опрокинулся "Урал" с военными на федеральной автодороге "Кавказ" около населенного пункта Калиновка.
Обновлено в 09:24
Игры
В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа
Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал о состоянии здоровья Инны Чуриковой
Директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил Daily Storm, что состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой значительно улучшилось и она планирует покинуть НИИ имени Н.В. Склифосовского через пару дней.
Обновлено в 04:40
Кино
Фильм «Калина красная» покажут на Венецианском кинофестивале
Лента Василия Шукшина попала в программу Венецианской классики В пресс-службе Венецианского кинофестиваля сообщили, что в программу Венецианской классики в этом году включен фильм Василия Шукшина "Калина красная".
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25