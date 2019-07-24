Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборыГазета.Ru 09:28

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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