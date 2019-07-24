Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборыГазета.Ru 09:28
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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с чего всё началось
«Демократы и их сторонники могут незаконно сфабриковать обвинение в преступлении, попытавшись "повесить" его на совершено невиновного президента, а когда он отвечает на эту незаконную и предательскую атаку на нашу страну, они называют это воспрепятствованием правосудию?» — написал господин Трамп.Коммерсантъ13:39
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
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Агент Перейро требует у «Спартака» €3 млн за трансфер
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Наука
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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, которые погибли в ходе пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.
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Политика
Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено в 12:11
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
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В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
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Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 14:02
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Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
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Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Экономика
НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
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Происшествия
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Общество
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Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
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Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
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Завершён сценарий нового фильма о Риддике
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Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.
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