Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборыГазета.Ru 09:28

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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с чего всё началось
«Демократы и их сторонники могут незаконно сфабриковать обвинение в преступлении, попытавшись "повесить" его на совершено невиновного президента, а когда он отвечает на эту незаконную и предательскую атаку на нашу страну, они называют это воспрепятствованием правосудию?» — написал
 господин Трамп.
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