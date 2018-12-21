Футбол

Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости
Чемпионат
17:25

Айнтрахт — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
35′
Франк Рибери
Желсон Фернандес
37′
Мият Гачинович
Джонатан де Гузман
43′
Джонатан де Гузман
67′
Желсон Фернандес
Николай Мюллер
70′
76′
Давид Алаба
79′
Франк Рибери
89′
Рафинья
90′
Франк Рибери
Кингсли Коман
90′
Томас Мюллер
Меритан Шабани
90′+1′
Роберт Левандовски
Сандро Вагнер
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом». Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
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