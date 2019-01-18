Политика
Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессуРБК вчера в 20:46
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.
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Прокурор США назвал некорректной информацию о поручениях Трампа лгать Конгрессу о связях с Россией
Телеканал 360°вчера в 23:02
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Авто
Назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год
Рейтинг самых популярных в Москве новых автомобилей в ушедшем году возглавил KIA Rio. Было продано 13 тысяч экземпляров.
Обновлено в 03:13
Происшествия
СМИ: В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
Неизвестные обокрали квартиру бывшего губернатора Приморского края бизнесмена Сергея Дарькина в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 03:10
Политика
В Киеве рассказали, у кого покупают российскую нефть
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев покупает российскую нефть у Белоруссии.
Обновлено в 03:32
Экономика
На Ровненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети
"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Скончался самый богатый житель Филиппин по версии Forbes
Обновлено в 02:16
Общество
В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней
Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Пожар из-за взрыва на трубопроводе в Мексике удалось потушить
Обновлено в 03:49
Авто
Tesla увольняет 7% постоянных сотрудников
Генеральный директор Tesla Элон Маск (Elon Musk) объявил, что компания увольняет 7% постоянных сотрудников, стремясь сократить расходы и увеличить прибыль.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»
Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34
Обновлено вчера в 14:41
Экономика
Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях
В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.
Обновлено в 03:12
Общество
«Желтые жилеты» анонсировали самую массовую акцию в Париже
Французское протестное движение «желтых жилетов» 19 января проведет в Париже очередную массовую акцию.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования
Обновлено вчера в 09:43
Путешествия
На Бали планируют ввести налог для туристов
Обновлено вчера в 22:31
Культура
Известный советский сатирик скончался в США
Обновлено в 02:53
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов
Обновлено в 03:48
Происшествия
Пожар на складе с полистиролом в Благовещенске потушен
Пожар на складе с полистиролом в Благовещенске (Амурская область) потушен. Пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 01:49
Музыка
Архив группы «Гражданская оборона» продадут на аукционе
Обновлено в 03:50
Теннис
Медведев сыграет с Джоковичем в четвертом круге Australian Open
Обновлено в 02:42
Общество
В МВД назвали число принявших участие в праздновании Крещения россиян
Обновлено в 04:44
Религия
Православные отмечают Крещение Господне
В субботу, 19 января, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, вспоминая событие, описанное во всех Евангелиях – крещение Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.
Обновлено вчера в 16:19
Интернет
Facebook тестирует новую соцсеть для подростков
Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания Facebook запустила новый сайт HR-направления, позволяющий публиковать и просматривать вакансии.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США
Обновлено вчера в 21:45
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 7 появится в России уже весной
На днях представители китайского концерна Chery заявили, что продажи обновленного кроссовера Tiggo 7 стартуют на российском рынке уже весной.
Обновлено в 02:06
Наука
Названа смертельная опасность долгого сна для беременных
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина
Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Авто
Представлено обновленное семейство Ford Mondeo
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли
"По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Вашукевич Александр Молохов в пятницу.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей
Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook, которая, как они предполагают, нарушила соглашение о защите конфиденциальности личных данных пользователей, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
Обновлено в 04:25