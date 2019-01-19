Политика

Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессуРБК вчера в 20:46

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп отметил недостоверность статьи о переговорах по Trump Tower в Москве

РИА Новостивчера в 22:54

Прокурор США назвал некорректной информацию о поручениях Трампа лгать Конгрессу о связях с Россией

Телеканал 360°вчера в 23:02

Трамп усомнился в обоснованности расследования Мюллера

Взгляд.рувчера в 22:57

Дональд Трамп снова усомнился в обоснованности расследования российского вмешательства в американские выборы

Эхо Москвы00:30

Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу

РБКвчера в 20:46

Трамп усомнился во всем «российском расследовании» после опровержения публикации BuzzFeed

ТАССвчера в 22:41

Трамп поставил под сомнение «российское дело» после реакции Мюллера на публикацию BuzzFeed

Газета.Ruвчера в 22:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали, какое оружие в России страшнее ядерного

Российские ракеты с неядерными боеголовками смертоноснее ядерного оружия, и США делают большую ошибку, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишет Foreign Policy.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина

Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие

СNBC сообщил об испытаниях в России системы ПРО «Нудоль»

Американский телеканал СNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия успешно испытала новую противоспутниковую систему в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Ким Чен Ына в феврале

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу

О предложении Меркель направить в Керченский пролив наблюдателей из Германии и Франции рассказал накануне глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 00:17
Политика

На Украине газовые месторождения «подарили» другу Порошенко

Украинский журналист Дмитрий Гнап проинформировал, что украинские власти передали газовые месторождения страны другу президента Петра Порошенко предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Трамп не планирует объявлять режим ЧП в связи с шатдауном

Президент США Дональд Трамп не планирует объявлять на территории страны режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с частичной приостановкой работы правительства.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть

Украина покупает российскую нефть через Белоруссию, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Демпартия США опять заподозрила Россию в попытке взлома своих серверов

Демократическая партия США утверждает, что Россия пыталась взломать серверы нацкомитета партии в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моря

В западной части Японского моря находится архипелаг Токто (Такэсима), суверенитет над которым оспаривается Японией и Южной Кореей.
Обновлено в 00:20
Политика

Русский экзархат Европы отверг призыв Константинополя о подчинении

Русский экзархат Западной Европы отказался перейти в подчинение к европейским архиереям Константинопольского патриархата, говорится в сообщении епархии.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг доверия политикам в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг доверия российским политикам, в том числе действующему президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Зеленский рассказал о встрече с Порошенко

Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с действующим главой государства Петром Порошенко в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

В МИД прокомментировали замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ

Комитет министров Совета Европы понимает опасность того, что замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ несет риски для самого существования Совета, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Радикалы станут наблюдателями на выборах президента Украины

Наблюдать за выборами президента Украины будут радикалы общественной организации "Национальные дружины", сообщается на странице организации в Facebook.
Обновлено вчера в 21:51
Главное