Политика
Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессуРБК вчера в 20:46
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.
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Прокурор США назвал некорректной информацию о поручениях Трампа лгать Конгрессу о связях с Россией
Телеканал 360°вчера в 23:02
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Армия и оружие
Американские СМИ рассказали, какое оружие в России страшнее ядерного
Российские ракеты с неядерными боеголовками смертоноснее ядерного оружия, и США делают большую ошибку, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишет Foreign Policy.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина
Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
СNBC сообщил об испытаниях в России системы ПРО «Нудоль»
Американский телеканал СNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия успешно испытала новую противоспутниковую систему в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Ким Чен Ына в феврале
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу
О предложении Меркель направить в Керченский пролив наблюдателей из Германии и Франции рассказал накануне глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 00:17
Политика
На Украине газовые месторождения «подарили» другу Порошенко
Украинский журналист Дмитрий Гнап проинформировал, что украинские власти передали газовые месторождения страны другу президента Петра Порошенко предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Трамп не планирует объявлять режим ЧП в связи с шатдауном
Президент США Дональд Трамп не планирует объявлять на территории страны режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с частичной приостановкой работы правительства.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть
Украина покупает российскую нефть через Белоруссию, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Демпартия США опять заподозрила Россию в попытке взлома своих серверов
Демократическая партия США утверждает, что Россия пыталась взломать серверы нацкомитета партии в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моря
В западной части Японского моря находится архипелаг Токто (Такэсима), суверенитет над которым оспаривается Японией и Южной Кореей.
Обновлено в 00:20
Политика
Русский экзархат Европы отверг призыв Константинополя о подчинении
Русский экзархат Западной Европы отказался перейти в подчинение к европейским архиереям Константинопольского патриархата, говорится в сообщении епархии.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
ВЦИОМ обновил рейтинг доверия политикам в России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг доверия российским политикам, в том числе действующему президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с действующим главой государства Петром Порошенко в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
В МИД прокомментировали замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы понимает опасность того, что замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ несет риски для самого существования Совета, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Радикалы станут наблюдателями на выборах президента Украины
Наблюдать за выборами президента Украины будут радикалы общественной организации "Национальные дружины", сообщается на странице организации в Facebook.
Обновлено вчера в 21:51