Политика
Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием
Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствиемРБК01:27
Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям.
РБК01:27
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с чего всё началось
В отчёте говорится, что Манафорт после подписания соглашения о признании вины солгал Федеральному бюро расследований и офису Мюллера по ряду вопросов, что является нарушением соглашения.RT на русскомвчера в 21:30
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Спецпрокурор США по России обвинил Манафорта в нарушении условий сделки со следствием
Ведомостивчера в 23:50
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Армия и оружие
В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков
Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки дают показания под давлением.
Обновлено в 01:55
Политика
Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине
Российское посольство в Вашингтоне в понедельник призвало власти США "обуздать, наконец, своих подопечных" на Украине.
Обновлено в 01:54
Политика
Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе
Обновлено в 01:57
Политика
Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли (1935-1977).
Обновлено в 01:29
Политика
Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, несмотря на введение военного положения, выборы главы государства должны состояться в соответствии с Конституцией Украины 31 марта 2019 года.
Обновлено в 01:45
Политика
Полянский не исключил возможности новых провокаций со стороны Украины
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT рассказал, что не исключает дальнейших провокаций со стороны украинский властей.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
В Сингапур с визитом прибыли корабли Тихоокеанского флота
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 01:40
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море
Обновлено в 01:47
Политика
ВТБ обвинил украинские суды в рейдерстве
Украинские суды неправомерно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, заявили в компании.
Обновлено в 01:56
Политика
Более чем 30 россиянам отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева
Более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 01:25
Политика
На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую драку
В Волынской области на пункте пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе протестующие владельцы автомобилей с регистрационными номерами Евросоюза зажгли покрышки, после чего между ними и дальнобойщиками произошли столкновения.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров
Президент США Дональд Трамп вряд ли удовлетворит предложение Китая воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров.
Обновлено в 01:51
Политика
Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера
"В целях развития инновационного потенциала Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития РФ постановляю считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 01:42
Политика
Генпрокуратуру попросили проверить предложение заменить тело Ленина копией
Генпрокуратуру попросили проверить предложение депутата заменить в Мавзолее тело Владимира Ленина копией.
Обновлено в 01:38