Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с РоссиейГазета.Ru вчера в 20:46

с чего всё началось

Позор, что нашей стране пришлось через все это пройти. Скажем прямо, позор, что вашему президенту пришлось через все это пройти. Это началось еще даже до того, как меня избрали. Это было незаконно. Надеюсь, кто-нибудь посмотрит и на тех, кто на другой стороне.

В России реакции на обнародование итогов отчета Мюллера почти не было из-за разницы во времени. Лишь главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян отметила в своем телеграм-канале, что факт того, что Мюллер не нашел сговора, это, конечно, хорошо, но главным образом лишь для Трампа.

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

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