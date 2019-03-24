Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с РоссиейГазета.Ru вчера в 20:46

с чего всё началось

Спецпрокурор не смог установить, что штаб Трампа или кто-либо связанный с ним вступал в сговор или заключал договоренности с российским правительством в рамках этих усилий, несмотря на многочисленные предложения со стороны связанных с Россией лиц о помощи штабу Трампа.

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

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