Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с РоссиейРоссийская газета вчера в 23:27

Как и предсказывали эксперты, спецкомиссия минюста во главе с экс-директором ФБР Робертом Мюллером не нашла доказательств "сговора Трампа с Россией", которые могли бы повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года.
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Уильям Барр
Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года.
— Уильям Барр, американский политикКомсомольская правда вчера в 16:15

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