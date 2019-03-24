Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с РоссиейРИА Новости 15:48

с чего всё началось

Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года.

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

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