Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с РоссиейРБК 15:57

с чего всё началось

Нет сговора, нет воспрепятствования правосудию, полное и безоговорочное оправдание. Сделаем Америку великой.

Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании. Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе.

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

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