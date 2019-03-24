Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с РоссиейРБК 15:57

Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании. Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе.
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Дональд Трамп
Нет сговора, нет воспрепятствования правосудию, полное и безоговорочное оправдание. Сделаем Америку великой.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 17:15
с чего всё началось
В итогах расследования
 утверждается, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-расследований" и хакерские атаки.
Интерфакс15:48

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Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

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Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией

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Трамп заявил, что расследование Мюллера полностью оправдало его

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Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа

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США завершили поиски «русского следа»

Deita.ru22 марта в 21:41
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Кипр — Бельгия 0:2

Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
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Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном

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Обновлено в 12:47
Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес

Анна Герман после автокатастрофы не смогла победить тяжелую болезнь

Анна Герман после автокатастрофы вернулась на сцену, но не смогла победить тяжелую болезнь.
Обновлено в 11:43
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

Обновлено вчера в 07:44
Общество

Столбы посреди дороги: депутат пытается забрать у жителей посёлка проезд к дому

Обновлено в 07:30
Футбол

УЕФА представил талисман Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Происшествия

На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем

На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16
Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям

Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:14
Футбол

В половине туалетных кабинок «Уэмбли» были найдены следы кокаина

Болельщики проносили кокаин на стадион «Уэмбли» на матч квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Чехии (5:0). Согласно расследованию The Telegraph, следы кокаина была найдены примерно в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие

Источник сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных

Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.
Обновлено в 14:24
Технологии

В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»

Проект корабля был разработан специалистами Центрального конструкторского бюро «Айсберг».В настоящее время известно, что «Лидер» по размерам будет в два раза превышать атомный ледокол «Арктика».
Обновлено в 11:44
Здоровье

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа

В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Общество

ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии

ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).
Обновлено в 17:52
Происшествия

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Днем 24 марта мужчина прогуливался по льду реки Фонтанки и провалился под лед.
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Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Обновлено в 12:31
Происшествия

Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой

В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Гаджеты

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Футбол

Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией

Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала письмо умершей маме

Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь певицы написала письмо, обращенное к матери.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы

Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Обновлено в 18:25
Общество

Алексей Текслер подписался на Дмитрия Медведева в Instagram

Напомним, что врио губернатора Алексей Текслер попросил жителей региона рассказать о наболевших проблемах.
Обновлено в 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
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