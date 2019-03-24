Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с РоссиейРБК 15:57
Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании. Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе.
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Нет сговора, нет воспрепятствования правосудию, полное и безоговорочное оправдание. Сделаем Америку великой.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 17:15
с чего всё началось
В итогах расследования утверждается, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-расследований" и хакерские атаки.Интерфакс15:48
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Космос
Недалеко от Земли родится новая Солнечная система
Обновлено в 06:58
Здоровье
Благовещенцам на улице раздали ромашки
Населению раздавали памятки о профилактике туберкулеза и белые ромашки.
Обновлено в 04:09
Футбол
Кипр — Бельгия 0:2
Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов
В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.
Обновлено в 17:38
Футбол
Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном
24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Анна Герман после автокатастрофы не смогла победить тяжелую болезнь
Анна Герман после автокатастрофы вернулась на сцену, но не смогла победить тяжелую болезнь.
Обновлено в 11:43
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Столбы посреди дороги: депутат пытается забрать у жителей посёлка проезд к дому
Обновлено в 07:30
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Происшествия
На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Политика
Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям
Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:14
Футбол
В половине туалетных кабинок «Уэмбли» были найдены следы кокаина
Болельщики проносили кокаин на стадион «Уэмбли» на матч квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Чехии (5:0). Согласно расследованию The Telegraph, следы кокаина была найдены примерно в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Источник сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных
Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.
Обновлено в 14:24
Технологии
В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»
Проект корабля был разработан специалистами Центрального конструкторского бюро «Айсберг».В настоящее время известно, что «Лидер» по размерам будет в два раза превышать атомный ледокол «Арктика».
Обновлено в 11:44
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).
Обновлено в 17:52
Происшествия
Петербуржцы спасли провалившегося под лед мужчину
Днем 24 марта мужчина прогуливался по льду реки Фонтанки и провалился под лед.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой
В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Футбол
Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией
Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала письмо умершей маме
Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь певицы написала письмо, обращенное к матери.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы
Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Обновлено в 18:25
Общество
Алексей Текслер подписался на Дмитрия Медведева в Instagram
Напомним, что врио губернатора Алексей Текслер попросил жителей региона рассказать о наболевших проблемах.
Обновлено в 04:35