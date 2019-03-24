Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с РоссиейРБК 15:57
Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании. Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе.
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Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года.
— Уильям Барр, американский политикКомсомольская правда 16:15
с чего всё началось
Об этом говорится в письме генпрокурора США Уильяма Барра, изучившего доклад Мюллера об итогах его работы, председателям юридических комитетов сената и палаты представителей.Forbes15:57
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