Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с РоссиейРБК 15:57

с чего всё началось

Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года.

Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании. Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе.

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Финансы Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Происшествия Лайнер Viking Sky доставили в порт Молде Лайнер Viking Sky, который терпел бедствие у берегов Норвегии, доставлен в порт города Молде.

Политика Румыния решила перенести посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.

Общество В СК заявили, что сбор средств на скульптуру архангела Михаила идет на добровольной основе Сбор средств на возведение скульптуры архангела Михаила возле главного здания Следственного комитета в Техническом переулке Москве происходит на добровольной основе по инициативе организации ветеранов следствия.

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

Армия и оружие Российские военные совершат наблюдательный полет над США Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.

Спорт Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости".

Футбол Испания обыграла «Валенсию» в матче легенд Команды легенд «Валенсии» и сборной Испании провели матч в рамках празднования 100-летия валенсийского клуба.

Происшествия На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Общество ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).

Футбол Азар и Джуджак выбили сотню, Левандовски вошел в десятку Игра с не самой яркой вывеской была особенной как минимум для одного человека - в этот вечер Эден Азар проводил 100-й матч в футболке национальной команды.

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Шоу-бизнес Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.

Политика Патрушев назвал малоэффективными санкции Запада против России Ране министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.

Армия и оружие NI оценило эффективность российского Су-35С Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.