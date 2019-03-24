Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с РоссиейРБК 15:57
Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании. Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе.
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с чего всё началось
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на cайте комитета палаты представителей.РБК15:57
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