Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с РоссиейРБК 15:57

Мюллер изучал как возможность «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году, так и препятствовании правосудию со стороны Трампа и сотрудников его предвыборной кампании. Спецпрокурор США установил несколько случаев вмешательства в выборы России, говорится в документе.
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Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован
 на cайте комитета палаты представителей.
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Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

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