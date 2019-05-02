Футбол

Мюллер может продолжить карьеру в Серии АSoccer.ru 06:50

Форвард «Баварии» Томас Мюллер летом может перебраться в Италию. К 29-летнему немцу проявляют интерес «Милан» и «Интер». Также на футболиста претендует некий клуб из Англии.
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Мюллер может продолжить карьеру в Италии

Sportbox.RU06:27

Мюллер может продолжить карьеру в Италии

Sport24.ru06:39

Мюллер может продолжить карьеру в Италии

Матч ТВ06:27

Мюллер может продолжить карьеру в Серии А

Soccer.ru06:50

«Интер» и «Милан» интересуются хавбеком «Баварии» Мюллером

Бомбардир.ру06:52

Источник: «„Милан“ и „Интер“ заинтересованы в Мюллере»

Sport.ru06:44

«Милан» и «Интер» направили запросы по Мюллеру

Sports.ru05:35
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Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Футбол

«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в Сирии

В последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в марте.
Обновлено в 00:13
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол

Месси забил 600-й мяч за «Барселону»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие

США испытают прототипы гиперзвуковых боевых аппаратов

США намерены испытать два прототипа гиперзвуковых боевых аппаратов до конца 2019 года, сообщает National Defense.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Самолеты ВВС США провели разведку у границ РФ и над Донбассом

Два самолета и беспилотник ВВС США в течение нескольких часов вели разведку у границ РФ и над Донбассом.
Обновлено вчера в 16:56
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика

Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Политика

Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Россияне стали продавать дачи из-за налога

Россияне начали массово продавать загородные дачи и дома, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость»; по мнению экспертов, это происходит из-за нового налога, который гражданам вскоре придется уплачивать из-за «дачной амнистии».
Обновлено в 07:05
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Полиция задержала около 100 человек на первомайской акции в Берлине

Обновлено в 04:17
Происшествия

В Тольятти нашли пропавшую трехлетнюю девочку

Напомним, в Тольятти 01.05.2019 г. в торговом центре "Акварель" пропала малолетняя девочка Саглам Кира Артемовна 14.08.2015 года рождения.
Обновлено в 02:53
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Политика

В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе

По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Политика

Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Наука

В США дрон впервые доставил пациенту донорскую почку для пересадки

Обновлено 30 апреля в 06:29
Происшествия

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

В Кемерове ночью избили школьников

Обновлено в 00:51
Здоровье

Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением

Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
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Томас Мюллер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, выступающий за «Баварию» и сборную Германии. Мюллер может играть на разных позициях - атакующий полузащитник, второй форвард.
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