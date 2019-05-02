Мюллер может продолжить карьеру в Серии АSoccer.ru 06:50

Форвард «Баварии» Томас Мюллер летом может перебраться в Италию. К 29-летнему немцу проявляют интерес «Милан» и «Интер». Также на футболиста претендует некий клуб из Англии.

Мюллер может продолжить карьеру в Серии А

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