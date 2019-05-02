Футбол
Мюллер может продолжить карьеру в Серии АЕвро-футбол.ру 09:35
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
Интернет
Microsoft анонсировала облачные решения для «интернета вещей» и искусственного интеллекта
Компания Microsoft выпустит ряд технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и "интернета вещей" (IoT, Internet of Things).
Обновлено в 17:03
Музыка
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Футбол
Шейхи из Катара могут сократить финансирование в «ПСЖ»
Эмир Катара Тамима бин Хамад аль-Тани считает, что власти Франции недооценивают его вклад в развитие футбола, ведь с приходом в «ПСЖ» шейхов выросла стоимость прав на покупку телевизионных трансляций.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Футбол
Арсенал выиграл у Валенсии, Челси сыграл вничью с Айнтрахтом
Лондонский Арсенал на своем поле обыграл Валенсию со счетом 3:1. Канониры пропустили первыми — на 11-й минуте отличился Диахаби, однако еще в первом тайме сумели выйти вперед — дубль оформил Александр Ляказетт.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Политика
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено в 16:26
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области
Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг.
Обновлено в 11:13
Здоровье
В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств
В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Происшествия
Прокурор Тихвина начал стрелять по возражавшим ему людям
По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.
Обновлено в 16:55
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено в 16:39
Политика
Путин упростил получение российского паспорта для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено вчера в 07:04
Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено в 12:00
Культура
Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
Обновлено в 17:17
Экономика
Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 27%
Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году рухнул на 27%, до $1,097 трлн, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Обновлено в 16:29
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:51
Музыка
Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено в 14:00
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08