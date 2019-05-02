Футбол

Мюллер может продолжить карьеру в Серии АЕвро-футбол.ру 09:35

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".
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В Москве мужчина ранил четырех человек из помпового ружья

В Москве мужчина открыл стрельбу из помпового ружья и ранил четырех человек.
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Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2: первый чистокровный клан — Бруха

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Украинские нацисты демонстративно пришли на Куликово поле с шашлыками

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