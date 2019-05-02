Футбол
Мюллер может продолжить карьеру в Серии АЕвро-футбол.ру 09:35
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro с квадрокамерой выйдет на рынок в июне
На фоне информации об улучшенной версии смартфона, стало наблюдаться снижение стоимости флагмана, но не везде.
Обновлено в 06:59
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться
Обновлено вчера в 14:56
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Происшествия
На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Москве мужчина ранил четырех человек из помпового ружья
В Москве мужчина открыл стрельбу из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 08:16
Политика
Сенатор Майкл Беннет намерен участвовать в президентских выборах США
25 апреля бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 08:36
Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Энергетика
США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено в 07:42
Политика
Венгрия рассмотрит альтернативу транзиту газа через Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна думает над южными маршрутами Венгрия собирается рассмотреть альтернативные маршруты с южного направления, потому что с вопрос с транзитом российского газа через Украину до сих пор не решен, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сиярто.
Обновлено в 11:24
Футбол
Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»
Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости.
Обновлено в 12:32
Политика
Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа
Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:55
Хоккей
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединились ко сборной России
Официальный твиттер ФХР сообщил, что нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединились к команде в чешском Брно.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Более 130 американских военных прибыли на Украину тренировать ВСУ
Более 130 американских военных прибыли на Украину, чтобы тренировать подразделения украинских вооруженных сил по стандартам НАТО, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области
Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг.
Обновлено в 11:13
Музыка
Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года
Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:23
Космос
В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Dragon-2
Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2), как свидетельствуют первоначальные данные, произошла во время активации системы двигателя SuperDraco, компания SpaceX по-прежнему уверена в надежности самих двигателей, заявил на брифинге в четверг вице-президент компании Ханс Кенигсман.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Харькове молния уничтожила украинский флаг на памятнике Воину-освободителю
Обновлено в 09:44
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Космос
Blue Origin провела очередные испытания корабля New Shepard
Обновлено в 09:56
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54