Футбол

Мюллер может продолжить карьеру в Серии АЕвро-футбол.ру 09:35

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".
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Мюллер может продолжить карьеру в Италии

Матч ТВ06:27

Мюллер может продолжить карьеру в Серии А

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Мюллер может продолжить карьеру в Италии

Sport24.ru06:39

«Интер» и «Милан» сделали запрос по Мюллеру

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«Интер» и «Милан» интересуются хавбеком «Баварии» Мюллером

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Источник: «„Милан“ и „Интер“ заинтересованы в Мюллере»

Sport.ru06:44

«Милан» и «Интер» направили запросы по Мюллеру

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