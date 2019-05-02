Футбол
Мюллер может продолжить карьеру в Серии АЕвро-футбол.ру 09:35
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Общество
В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом
Обновлено в 09:43
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 11:04
Футбол
Касильяс рискует завершить карьеру после перенесенного инфаркта
Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс рискует завершить профессиональную карьеру футболиста после в среду перенесенного инфаркта на утренней тренировке.
Обновлено в 10:47
Политика
Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа
Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:55
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Общество
В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой
В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Турецкие военные помогают террористам в Идлибе
Обновлено в 10:45
Теннис
Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене
Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Филиппу Кольшрайберу во втором круге турнира в немецком Мюнхене.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Общество
Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста
Двухминутная поминальная сирена прозвучала в четверг в Израиле в память о жертвах Холокоста.
Обновлено в 03:12
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Политика
Путин подписал поручения по жилью и благоустройству
Региональным властям рекомендовано предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки.
Обновлено в 09:57
Космос
Проблема с электроснабжением на МКС устранена
Специалисты NASA устранили неполадки в системе электроснабжения Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 10:53
Происшествия
Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области
Ранее синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15-17 м/с в Ленинградской области.
Обновлено в 11:13
Политика
Наркоманскими выходками Резника займется комиссия по этике
Комитет по этике Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрит поведение депутата Максима Резника на шествии 1 мая.
Обновлено в 05:40
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В Москве пройдет парад трамваев
Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
Обновлено в 08:50
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Политика
Мадуро призвал военных отражать попытки государственного переворота
Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал армию страны отражать все попытки государственного переворота.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17