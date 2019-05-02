Мюллер может продолжить карьеру в Серии АЕвро-футбол.ру 09:35

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".

Мюллер может продолжить карьеру в Серии А

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Происшествия Призёр Олимпиады госпитализирован при попытке побить рекорд Французский фристайлист Кевин Роллан госпитализирован в клинику Гренобля после неудачной попытки побить мировой рекорд.

Происшествия В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.

Авто Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду 34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.

Технологии Сайт Last.fm заблокирован в России Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.

Шоу-бизнес Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая «Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.

Космос Установлены причины Великого восточно-японского землетрясения Установлено, что трение между пластами создает температуру, по крайней мере, в 500 градусов по Цельсию.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro с квадрокамерой выйдет на рынок в июне На фоне информации об улучшенной версии смартфона, стало наблюдаться снижение стоимости флагмана, но не везде.

Общество В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани» Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.

Происшествия Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Происшествия Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.

Общество В Тартусе прошло шествие «Бессмертного полка» Свыше 400 человек, включая соотечественников и выпускников российских вузов, приняли в четверг участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в сирийском портовом городе Тартус.

Общество Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.

Футбол Агент Касильяса рассказал о перенесенном футболистом инфаркте Агент голкипера "Порту" Икера Касильяса рассказал о самочувствии футболиста после перенесенного им инфаркта.

Армия и оружие Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.

Политика Путин упростил получение российского паспорта для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.

Культура Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.

Спорт Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру В 2018 году спортсменка выиграла золото Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире, завоевала бронзу в личных соревнованиях, а также стала победительницей чемпионата мира.

Шоу-бизнес Стилисты раскритиковали неудачный наряд Лолиты Милявской Певица Лолита Милявская всегда умела красиво одеваться и подчеркивать образ хорошим макияжем, но на этот раз ее наряд оказался неудачным.