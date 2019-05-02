Футбол

Мюллер может продолжить карьеру в Серии АЕвро-футбол.ру 09:35

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".
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«Интер» и «Милан» сделали запрос по Мюллеру

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Источник: «„Милан“ и „Интер“ заинтересованы в Мюллере»

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