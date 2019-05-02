Футбол

Мюллер может покинуть «Баварию»ProstoProSport 07:15

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб. Как сообщает Kicker, 29-летним форвардом интересуются «Милан» и «Интер». Также на немца претендует клуб из Англии, название которого не уточняется.
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«Интер» и «Милан» сделали запрос по Мюллеру

Чемпионат07:15

«Интер» и «Милан» интересуются хавбеком «Баварии» Мюллером

Бомбардир.ру06:52

Мюллер может продолжить карьеру в Италии

Sport24.ru06:39

Мюллер может продолжить карьеру в Италии

Матч ТВ06:27

Мюллер может продолжить карьеру в Серии А

Soccer.ru06:50

Источник: «„Милан“ и „Интер“ заинтересованы в Мюллере»

Sport.ru06:44

«Милан» и «Интер» направили запросы по Мюллеру

Sports.ru05:35
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Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Финансы

На рынке нефти ожидается очередной подъём — BNP Paribas

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 апреля нефть марки Brent преодолела отметку $73 за баррель.
Обновлено 30 апреля в 11:34
Политика

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения

Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу из ружья в Москве

Обновлено в 07:43
Армия и оружие

В ДНР опровергли заявление Украины о захвате территории в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в четверг, 2 мая, не подтвердило заявление командующего операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергея Наева, который сообщил о взятии вооруженными силами под контроль 24 квадратных километров территории в Донбассе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Транспорт

Беглов поручил открыть временное движение по Приморскому шоссе

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил запустить временное автомобильное движение по Приморскому шоссе.
Обновлено в 07:59
Политика

В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»

Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.
Обновлено в 04:43
Музыка

Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Политика

Белоруссия сообщила о поступлении чистой нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Политика

Анохин призвал Резника срочно сдать тест на наркотики

Анохин заявил, что Резник обязательно должен сдать тест на наличие наркотиков в организме и в случае, если информация подтвердится, – сдать свой мандат.
Обновлено вчера в 16:38
Интернет

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.
Обновлено в 06:15
Политика

Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Футбол

Бонуччи: очень нравится жить в Турине, это райский город

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что ему очень нравится жизнь в Турине.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром

Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
Обновлено вчера в 09:52
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 15:16
Кино

«Мстители» установили рекорд по сборам в российском кинопрокате

Ранее News.ru писал о том, что более 1,5 млн человек посмотрели фильм «Мстители: Финал» в первый день проката в России.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Энергетика

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.
Обновлено в 06:22
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Общество

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
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Томас Мюллер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, выступающий за «Баварию» и сборную Германии. Мюллер может играть на разных позициях - атакующий полузащитник, второй форвард.
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