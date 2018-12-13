Футбол

Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар ногой в голову
Евро-футбол.ру
07:59

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер извинился перед защитником "Аякса" Николасом Тальяфико. В ходе матча Лиги чемпионов, который закончился со счётом 3:3 Мюллер нанёс сопернику сильный удар бутсой в голову.
Евро-футбол.ру07:59

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Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар ногой в голову

Sportbox.RU07:32

Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар ногой в голову

Матч ТВ07:32

«Это было не преднамеренно». Мюллер извинился перед соперником за прием из карате

Sport24.ru07:26

Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар ногой в голову

Чемпионат07:05

Мюллер извинился перед Тальяфико за удар ногой в голову

Спорт-Экспресс06:04

Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Российская газета07:42

Мюллер – Тальяфико: «Хочу извиниться. Это получилось неумышленно»

Sports.ru06:48
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