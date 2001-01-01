Футбол
Мюллер: «В матче с „Вердером“ было возможно всё»Soccer.ru вчера в 23:38
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер подвёл итоги полуфинального матча с "Вердером" (3:2) в Кубке Германии. Обе команды приложили много сил сегодня.
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Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры
На острове Русский во Владивостоке проходят переговоры между делегациями России и КНДР во главе с лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.
Обновлено в 02:04
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Политика
СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы
Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Политика
Подал в отставку замгенпрокурора Украины
Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 15:25
Энергетика
В Польше остановлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Виктория Боня: «Мое сердце горит»
«Мое сердце горит — я бы так это описала», — рассказала ведущая о своих чувствах к любимому.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»
Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
Обновлено в 02:01
Общество
Цивилев поставил точку в вопросе о переносе столицы Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал информацию о переносе столицы региона в город Новокузнецк.
Обновлено в 01:21
Политика
Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВР
Трубников пояснил, что видит проблемы с экологией как главную, реальную угрозу человечеству.
Обновлено в 02:49
Футбол
Виктор Гончаренко: «Выиграли скромно и со вкусом»
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Новокузнецке киллер застрелил на улице подростка
По данным СК РФ, сегодня днем 17-летний подросток шел по улице на остановку общественного транспорта.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
В России впервые наказали человека за оскорбление президента
Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.
Обновлено 23 апреля в 21:21
Происшествия
В ДТП на улице 8 Марта погиб один человек
По предварительной информации, в результате аварии погибла женщина-пассажир Chevrolet. Еще три человека госпитализированы.
Обновлено в 01:34
Происшествия
На красной ветке метро Москвы остановилось движение из-за инцидента
«На Сокольнической линии нет движения поездов от «Парка культуры» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:26
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка
Пугачева призналась в любви зрителям и «Гоголь-центру»
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Хабаровске обрушилась часть жилого дома
Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:25
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Транспорт
Керосин окрыляет: заправок самолетов «в крыло» станет больше
Предприятие производит заправку «в крыло» в 44 российских и зарубежных аэропортах, при этом в 18 из них владеет собственными ТЗК.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
WSJ: «Сирийский сценарий» на Кубе и в Венесуэле грозит США унижением
В материале говорится, что Вашингтон вновь обратился к давлению на Кубу. Команда Трампа полагает, что страна оказывает поддержку Мадуро.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына
Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына Звездная пара вместе с 2016 года: Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились за год до свадьбы и быстро влюбились.
Обновлено вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Голливудской звезде Рене Зеллвегер исполняется 50 лет
Американской актрисе и обладательнице Звезды на Аллее Славы исполняется 50 лет.
Обновлено в 01:37
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено вчера в 03:43
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51