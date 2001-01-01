Футбол

Мюллер: «В матче с „Вердером“ было возможно всё»Soccer.ru вчера в 23:38

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер подвёл итоги полуфинального матча с "Вердером" (3:2) в Кубке Германии. Обе команды приложили много сил сегодня.
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Мюллер: «В матче с „Вердером“ было возможно всё»

Soccer.ruвчера в 23:38

Мюллер: в матче с «Вердером» было возможно всё, нам пришлось отдать все силы

Чемпионатвчера в 21:46
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На острове Русский во Владивостоке проходят переговоры между делегациями России и КНДР во главе с лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.
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Политика

Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса

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Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВР

Трубников пояснил, что видит проблемы с экологией как главную, реальную угрозу человечеству.
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В Новокузнецке киллер застрелил на улице подростка

По данным СК РФ, сегодня днем 17-летний подросток шел по улице на остановку общественного транспорта.
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Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
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Общество

В России впервые наказали человека за оскорбление президента

Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.
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Обновлено в 01:34
Происшествия

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В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка

Пугачева призналась в любви зрителям и «Гоголь-центру»

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Происшествия

В Хабаровске обрушилась часть жилого дома

Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:25
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Транспорт

Керосин окрыляет: заправок самолетов «в крыло» станет больше

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«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
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WSJ: «Сирийский сценарий» на Кубе и в Венесуэле грозит США унижением

В материале говорится, что Вашингтон вновь обратился к давлению на Кубу. Команда Трампа полагает, что страна оказывает поддержку Мадуро.
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Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына

Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына Звездная пара вместе с 2016 года: Сергей Безруков и Анна Матисон познакомились за год до свадьбы и быстро влюбились.
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Американской актрисе и обладательнице Звезды на Аллее Славы исполняется 50 лет.
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Renault представила обновлённый пикап Alaskan

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Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
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