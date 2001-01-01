Мюллер: «В матче с „Вердером“ было возможно всё»Soccer.ru вчера в 23:38

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер подвёл итоги полуфинального матча с "Вердером" (3:2) в Кубке Германии. Обе команды приложили много сил сегодня.

Мюллер: «В матче с „Вердером“ было возможно всё»

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