Футбол
«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка ГерманииЧемпионат вчера в 16:59
Дэви Классен
|25′
|26′
Матс Хуммельс
|36′
Роберт Левандовски
|58′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
|63′
Томас Мюллер
Кевин Мевальд
Клаудио Писарро
|65′
Юя Осако
|74′
Милот Рашица
|75′
|76′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
|80′
Роберт Левандовски
Людвиг Аугустинссон
Мартин Харник
|81′
Макс Крузе
|85′
|85′
Хамес Родригес
|89′
Томас Мюллер
Рафинья
Дэви Классен
Йоханнес Эггештайн
|89′
|90′+3′
Роберт Левандовски
Вердер
Расстановка 4‑3‑3
1
Павленка
23
Селассие
13
Велькович
18
Мойсандер
9
Харник
4
Писарро
35
Эггештайн
24
Эггештайн
8
Осако
10
Крузе
11
Рашица
26
Ульрайх
32
Киммих
17
Боатенг
5
Хуммельс
27
Алаба
18
Горетцка
8
Мартинес
13
Рафинья
11
Родригес
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Завершился полуфинальный матч Кубка Германии между «Вердером» и «Баварией». Встреча проходила в Бремене на «Везерштадионе». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2. Первый мяч в игре был забит на 36-й минуте.
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