«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка ГерманииЧемпионат вчера в 16:59

Завершился полуфинальный матч Кубка Германии между «Вердером» и «Баварией». Встреча проходила в Бремене на «Везерштадионе». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2. Первый мяч в игре был забит на 36-й минуте.

«Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка Германии

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