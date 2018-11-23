Немецкий футболист и тренер, выступавший в амплуа центрального защитника или полузащитника. Часто упоминается как футболист, который изобрёл амплуа футбольного либеро. За время своей карьеры два раза избирался футболистом года в Европе, сыграл на полях трёх чемпионатов мира, 103 раза призывался в ряды игроков сборной ФРГ, став первым из немецких игроков, сыгравших за национальную сборную больше ста матчей.

Лотар Маттеус Немецкий футболист

Немецкий футболист, защитник и полузащитник. Выступал за сборную Германии по футболу, является рекордсменом по количеству матчей, проведенных в составе национальной сборной. В 1990 году он стал игроком года в Германии и в Европе после того, как привёл свою сборную к победе на чемпионате мира 1990 года. Спустя год он был признан лучшим игроком года в мире. После завершения игровой карьеры занимался тренерской деятельностью. В настоящее время работает экспертом на немецком канале Sky Sport.