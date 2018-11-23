Футбол

Мюллер, Маттеус и Беккенбауэр вошли в зал славы немецкого футбола
Спорт-Экспресс
03:02

Зал славы откроется в апреле 2019 года в Национальном музее футбола в Дортмунде. По случаю 30-летнего юбилея первой победы немецкой женской сборной на чемпионате Европы в 1989 году в следующем году будет выбран состав Зала славы женского немецкого футбола.
Спорт-Экспресс03:02

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Мюллер, Маттеус и Беккенбауэр вошли в зал славы немецкого футбола

Спорт-Экспресс03:02

Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Матч ТВвчера в 21:40

Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Sportbox.RUвчера в 21:40

Беккенбауэр и Герд Мюллер вошли в новый Зал славы немецкого футбола

Газета.Ruвчера в 21:02

Беккенбауэр, Маттеус и Мюллер вошли в новый Зал славы немецкого футбола

Sport24.ruвчера в 20:51

Символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Soccer.ruвчера в 17:40
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Футбол

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Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник и полузащитник. Выступал за сборную Германии по футболу, является рекордсменом по количеству матчей, проведенных в составе национальной сборной. В 1990 году он стал игроком года в Германии и в Европе после того, как привёл свою сборную к победе на чемпионате мира 1990 года. Спустя год он был признан лучшим игроком года в мире. После завершения игровой карьеры занимался тренерской деятельностью. В настоящее время работает экспертом на немецком канале Sky Sport.
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