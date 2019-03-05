Футбол
Мюллер, Хуммельс и Боатенг покинули Бундестим по решению ЛёваEurosport.ru 09:53
Бундестим ждут новые горизонты. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил, что Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг больше не будут выступать за национальную команду.
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Авто
Гиперкар Bugatti стал самым дорогим автомобилем в мире
Стоимость новинки составляет 11 миллионов евро (без учета налогов), и таким образом она является самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке
Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Общество
В России могут появиться платные вытрезвители
В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Авто
Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России
Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Политика
На Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича
Молочный комбинат в Черниговской области выпустил сгущенку в честь жен лидеров Организации украинских националистов* Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщил директор международной организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве эвакуировали Люблинский суд из-за угрозы минирования
Не менее 60 посетителей и сотрудников Люблинского районного суда эвакуировали в Москве после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:56
Политика
Представителя российского МИД не пустили в Чехию
Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57
Экономика
Грязные российские деньги обрушили акции европейских банков
Сильнее всего, почти на 15%, рухнули акции Raiffeisen Bank International, после того как Hermitage Capital Management Уильяма Браудера передал австрийским прокурорам доклад о том, что банк, по утверждению фонда, помогал отмывать грязные российские деньги.
Обновлено в 10:29
Общество
Суд «простил» жене организатора блокады Крыма миллиард рублей долга
Арбитражный суд Москвы завершил банкротство Эльвиры Ислямовой, освободив ее от обязательств перед кредиторами, говорится в определении суда.
Обновлено в 09:23
Общество
В МВД рассказали о возможности сбивать беспилотники с помощью орлов
По данным управления Росавиации, за последние годы в России стремительно возросло количество полетов беспилотников.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
США потребовали новые силы для «сдерживания России» в Европе
Европейское командование Вооруженных сил США нуждается в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в рамках "Европейской оборонной инициативы", заявил глава командования генерал Кертис Скапарротти.
Обновлено в 10:49
Транспорт
Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей
Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу
По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Футбол
Судья Турбин обслужит матч РПЛ между «Динамо» и «Спартаком»
Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным обслужит матч 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими клубами "Динамо" и "Спартак".
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля
Мировой суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в апреле прошлого года разбил памятник рублю.
Обновлено в 08:22
Общество
Закон о запрете хостелов в жилых домах принят во втором чтении
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых домах. В первом чтении он был одобрен в мае 2016 года.
Обновлено в 04:08
Политика
Еврокомиссия раскритиковала Россию за нетерпимость
Российские власти отказались признать полномочия еврокомиссии в сфере защиты прав ЛГБТ и назвали неприемлемым упоминание «незаконной аннексии Крыма и Севастополя» в докладе.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста
Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.
Обновлено в 10:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве
В Москве на этой неделе прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Ученые спрогнозировали сильное землетрясение на Урале
Ученые из уральского отделения РАН заявили, что очень скоро в районе может произойти сильное землетрясение.
Обновлено в 04:27
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли США на Универсиаде
Обновлено в 09:57
Общество
В МВД из-за пенсионной реформы начали массово увольняться сотрудники
В Тюменской полиции зафиксировано массовое увольнение сотрудников, рабочий стаж которых достиг 20 лет.
Обновлено в 07:51