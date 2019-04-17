Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатовREGNUM 00:39
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Политика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 07:03
Общество
Из каких регионов россияне чаще всего уезжают на заработки
Чаще всего россияне едут на заработки в столичные и северные регионы.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В США мужчина устроил стрельбу возле торгового центра
В американском городе Севьервилл, штат Теннесси, мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, жертвой которой стал один человек.
Обновлено вчера в 23:22
Кино
В российском прокате «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
Российский прокатчик фильма «запикал» слова нецензурной брани и слово «Гитлер», однако, оставив его в субтитрах.
Обновлено в 00:13
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено вчера в 06:34
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено вчера в 15:24
Культура
Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах
Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Автобус столкнулся с локомотивом в Красноярском крае
Обновлено в 00:11
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Американский военный арестован в Японии за «пьяное» ДТП
Обновлено в 00:49
Политика
Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ
Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки
В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Чечня и Дагестан приостановили работы по уточнению границы
Спикеры парламентов Дагестана и Чечни Хизри Шихсаидов и Магомед Даудов заявили, что республики приостановили работы по уточнению границы между ними.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт
В Башкирии назвали города с самым большим количеством наркоманов
Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на данные Антинаркотической комиссии РБ, городом с самым большим количеством наркоманов является Октябрьский.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено вчера в 09:40
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Челябинское УФАС проверит провокационную рекламу кафе
Челябинское УФАС проверит законность размещения рекламы кафе быстрого питания Street Food в ТРК «Родник» – на провокационные изображения пожаловались местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:53
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено вчера в 02:24
Политика
В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что если жители Донбасса получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство.
Обновлено в 00:20
Политика
Арестованный в Греции Винник написал письмо Путину
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции летом 2017 года, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о возобновлении голодовки и попросил позаботиться о его семье.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Забайкальского края
В своем кабинете скончался от остановки сердца заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено вчера в 08:03
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34