Футбол
Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке» разошлись миромЧемпионат 14:24
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Боруссия Парк»
Флориан Нойхаус
|15′
|16′
Бенжамен Стамбули
Ласло Бенеш
|57′
|63′
Даниэль Калиджури
Флориан Нойхаус
Фабиан Джонсон
|63′
|74′
Бенито Раман
Фабиан Резе
Бреэль Эмболо
Раффаэл
|77′
Маркус Тюрам
Ибраима Траоре
|82′
|85′
Уэстон Маккенни
Салиф Сане
Штефан Лайнер
|89′
|90′+3′
Амин Харит
Мюнир Мерджан
|55%
|Владение мячом
|45%
|80%
|Процент точных передач
|70%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|21
|10
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Боруссия (Менхенгладбах)
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Зоммер
18
Лайнер
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
22
Бенеш
8
Закария
11
Раффаэль
19
Джонсон
16
Траоре
14
Плеа
35
Нюбель
20
Кенни
17
Стамбули
5
Настасич
24
Очипка
18
Калиджури
6
Маскарель
37
Мерджан
26
Сане
21
Резе
19
Бургшталлер
Шальке-04
Расстановка 4‑5‑1
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Шальке-04». Встреча прошла на стадионе "Боруссия-Парк" в Мёнхенгладбахе и завершилась ничьей со счётом 0:0. Главный арбитр встречи Феликс Брих показал пять жёлтых карточек за всю игру.
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