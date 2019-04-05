Армия и оружие
Мятежный генерал Хафтар продолжил наступление на столицу ЛивииКрасная весна 04:28
На предложение переговоров с главой ливийского правительства Сараджем ответил отказом мятежный генерал Хафтар, 6 апреля сообщает Al Jazeera.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хафтар заявил, что продолжит наступление на Триполи до полного уничтожения террористов
Интерфаксвчера в 12:56
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Футбол
Фернандо Редондо: «В „Милане“ я попал в ужасную ситуацию»
Обновлено в 04:54
Музыка
Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению
Обновлено вчера в 23:09
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
В ночь на субботу определились все участники плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский объяснил неправильную дату анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в опубликованных сначала результатах на наркотики была указана неправильная дата - 2 апреля вместо 5-го.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В США оценили российскую арктическую базу «Северный клевер»
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.
Обновлено в 02:35
Политика
Нил Ушаков снят с поста мэра Риги
Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия
При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков
После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено вчера в 13:47
Авто
Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России в 2021 году
Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало
В начале весны Цекало женился на 27-летней актрисе Дарине Эрвин, а недавно впервые вышел с ней в свет — влюбленные посетили кинематографическую премию «АПКиТ».
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
В Башкирии зарегистрирован еще один случай заболевания корью
В Башкирии зарегистрирован еще один случай заболевания корью.
Обновлено в 03:38
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот
25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:59
Футбол
«Ливерпуль» в концовке матча добыл победу над «Саутгемптоном»
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» 5 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43