Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на едуКоммерсантъ 03:05
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», в 2018 году один житель России ежемесячно тратил на еду в среднем 6 тыс. 41 руб. (не включая расходы на алкоголь). Из этой суммы почти треть (29,9% или 1 тыс. 806 руб.) уходят на мясо и мясные продукты.
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада - разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.РИА Новостивчера в 20:30
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