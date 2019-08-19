МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада - разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.

с чего всё началось

Всего, по информации ведомства, в 2018 году один россиянин тратил в месяц на покупку продуктов 6041 рубль, не считая расходов на спиртное. На мясо и мясные продукты тратилось в среднем 1806 рублей (29,9%). Второе место занимают молоко и молочные продукты — около тысячи рублей (16,6%).

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