Экономика
Мясо занимает почти треть расходов россиян на еду - РосстатПРАЙМ 20:15
Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада — разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.
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Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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Гаджеты
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В Сети появились неофициальные рендеры ожидаемого Nokia 7.2. Изображения смартфона опубликовал один из авторитетных инсайдеров.
Обновлено в 02:01
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«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
"Шеффилд Юнайтед" переиграл лондонский "Кристал Пэлас" в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:56
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Футбол
Беленов: «„Уфа“ сегодня больше хотела победить, поэтому выиграла матч»
Считаю, что мы сегодня больше хотели победить, поэтому выиграли матч.
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Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Политика
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Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
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Политика
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Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Технологии
Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса
Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Обновлено в 20:24
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
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Армия и оружие
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Футбол
Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес
Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.
Обновлено в 15:53
Экономика
Аптеки неважно себя чувствуют
В "Эркафарм" заявили "Ъ", что сравнение динамики первого полугодия 2018 года, когда было закрыто несколько крупных сделок, с аналогичным периодом нынешнего года непоказательно.
Обновлено в 18:14
Здоровье
Как выспаться за 1,5 часа рассказал сибирский невролог
Обновлено в 20:31
Экономика
За год средний платеж за услуги ЖКХ вырос на 5%
По сравнению с аналогичным периодом 2018-го средний чек за услуги ЖКХ увеличился на 5% по сравнению с тогдашними 3 тыс. 505 рублями.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Футбол
Как «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо»
Обновлено в 18:30
Политика
Великобритания лишила гражданства плененного в Сирии боевика ИГ
Великобритания лишила гражданства Джека Леттса, присоединившегося к боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.
Обновлено в 19:23
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия военных из России в битвах под Иловайском в августе 2014 года на Украине.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено в 20:12
Общество
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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Происшествия
Житель Омска умер рядом с фестивалем Alfa Future People
Обновлено в 11:00
Происшествия
В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек
Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.
Обновлено в 03:34
Политика
Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду
Президент США Дональд Трамп предлагал своим подчиненным начать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено в 19:25
Общество
Аналитики выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу в России
Специалисты посчитали, что базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдется в среднем в 2619 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Авито".
Обновлено в 20:18
Происшествия
Две тысячи человек эвакуированы на Канарах из-за лесного пожара
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
«ПСЖ» хочет отдать Неймара в аренду с обязательным выкупом
Обновлено в 14:13