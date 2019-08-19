Экономика

Мясо занимает почти треть расходов россиян на еду - РосстатПРАЙМ 20:15

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Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада — разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.
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Мясо занимает почти треть расходов россиян на еду - Росстат

ПРАЙМ20:15
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