Кино
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»Газета.Ru09:31
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва". Марк заявил, что "идея" "Иронии судьбы" "не является положительной" и подчеркнул, что фильм противоречит христианским ценностям.
Газета.Ru09:31
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Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться. Все зависит от настроения, вкуса и художественных предпочтений.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРидус 10:16
с чего всё началось
Актёр Андрей Мягков, который сыграл роль Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", довольно резко отреагировал на критику картины со стороны митрополита Рязанского и Михайловского Марка.Life.ru11:59
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В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком
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