Футбол

«Мы всем благодарны». «Динамо» простилось с «Ареной-Химки»
Sportbox.RU
10:33

Динамо — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Жоаозиньо
12′
39′
Сергей Брызгалов
41′
Владимир Ильин
Евгений Луценко
44′
Абдул Азиз Тетте
61′
65′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
Евгений Луценко
Евгений Марков
67′
68′
Петрюс Бумаль
Андрей Егорычев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
71′
Алексей Козлов
72′
Константин Рауш
Григорий Морозов
76′
77′
Отман Эль-Кабир
Марко Араторе
Жоаозиньо
84′
Матч 17-го тура РПЛ, судя по всему, стал последним для «Динамо» на «Арене Химки». Это значит, что теперь здесь будут играть только в ФНЛ. А ведь когда-то проводили и еврокубки, и матчи сборной России.
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«Мы всем благодарны». «Динамо» простилось с «Ареной-Химки»

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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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